Порошенко закликав ініціювати засідання ООН по деокупації Криму

Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради закликав продовжити зміцнення проукраїнської міжнародної коаліції, створеної ще за часів його президентства, та ініціювати проведення в цьому році спеціального засідання Генасамблеї ООН з питань деокупації Криму, передає пресслужба﻿ партії "ЄС".

"Звільнення українських територій від російської окупації відноситься до основних пріоритетів нашої держави. І дуже важливо, що цей пріоритет нас всіх об'єднує. Міжнародна платформа по деокупації Криму повністю збігається з нашими принципами та цілями. Ми щиро вдячні всім країнам, в тому числі тим, представники яких присутні зараз в цьому залі, за формування світової коаліції на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України" , - заявив Порошенко.

"Як українську армію, ми з першого дня протистояння російському агресору щодня творили та множили міжнародну коаліцію єдності та солідарності з Україною. І дуже важливо, щоб ми розуміли, що за Крим ми боролися з початку окупації, з лютого-березня 2014 року. Міжнародна коаліція була створена до "Кримської платформи" і зараз вимагає свого додаткового розвитку на її базі. Кремлю не вдасться зіскочити з гачка міжнародної відповідальності за спробу анексії Криму. Ця робота щодо відповідальності Кремля нами була розпочата з березня - тоді на майданчику ООН була прийнята резолюція Генасамблеї про підтримку територіальної цілісності нашої держави. І 100 країн світу в Генасамблеї нас підтримали. Без березневої резолюції 2014 роки нам було б набагато важче", - зазначив колишній президент.