Білоруса відправили в колонію за додавання пісні в "Вконтакте"

Житель Гомеля Сергій Балахонов додав пісню "Лукашенко, йди" репера nokrolik до своєї музичної колекції в соцмережі "Вконтакте". Тепер він проведе рік у колонії загального режиму, повідомляє Цензор.НЕТ.

Аудіофайл з піснею силовики виявили в результаті моніторингу особистої сторінки Балахонова. Гомельчанина визнали винним по ст. 368 - "Образа президента Республіки Білорусь".

Молодий чоловік визнав свою провину і розкаявся. На суді він говорив, що зберіг цей трек не з політичних міркувань, а суто в результаті збігу обставин. Останнє слово Сергія на суді складалося всього з однієї фрази: "Не позбавляйте мене свободи".

Суд визнав провину Сергія Балахонова доведеною і засудив його до року колонії загального режиму. Хлопець був узятий під варту в залі суду. Сергій одружений, його дружина чекає дитину.