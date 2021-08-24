Українська Прем'єр-ліга: результати 5-го туру, таблиця

З 20 по 23 серпня пройшли матчі 5-го туру чемпіонату України з футболу, повідомляє УНИАН.

За підсумками цього туру одноосібним лідером чемпіонату стало "Динамо", яке розгромило чернігівську "Десну".

Результати матчів

"Маріуполь" - "Зоря" - 3:4

Голи: Кулаков, 47, Світюха, 79, Нікітішин, 89 - Назарина, 22, Шахаб, 28, 60, Гладкий, 32

"Чорноморець" - "Шахтар" - 0:3

Голи: Судаков, 34, Алан Патрік, 45+5, Соломон, 90+4

"Ворскла" - "Металіст 1925" - 2:0

Голи: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (автогол)

"Дніпро-1" - "Рух" - 2:0

Голи: Ігнатенко, 27, Назаренко, 35

"Верес" - "Минай" - 1:0

Гол: Гегедош, 59

"Динамо" - "Десна" - 4:0

Голи: Буяльський, 30, 56, Циганков, 47 (з пенальті), Завійський, 79 (автогол)

"Колос" - "Олександрія" - 0:1

Гол: Бабогло, 51

"Львів" - "Інгулець" - 1:2

Голи: Грисьо, 14 - Козак, 53, Сітало, 54

Турнірна таблиця

фото upl.ua

Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне