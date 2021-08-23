Перестрілка в цирку під Києвом - з'явилися подробиці

У місті Васильків Київської області у цирку сталася стрілянина. Двоє чоловіків не поділили місця і схопилися за пневматичну зброю. В результаті один отримав поранення стегна, в іншого пошкоджена автівка, повідомляє Україна 24.

За інформацією телеканалу "Україна 24", пересувний цирк у Василькові вже тиждень розважає місцевих. Сюди щовечора приходить близько сотні людей – найчастіше це батьки з малими дітьми. Напередодні вони стали свідками видовищного "шоу". Під час вистави між двома чоловіками виникла суперечка. Обидва прийшли зі своїми дітьми і нібито не поділили місця. Вони вийшли з'ясовувати стосунки на вулицю і розв'язали стрілянину.

"Один з відвідувачів дістав наган із гумовими кулями, почав стріляти в автомобіль другого відвідувача. У відповідь той дістав теж свій зареєстрований пістолет Макарова і почав стріляти у відповідь" , - розповіла речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

Адміністратор шапіто розповів, що того вечора циркова зала була наполовину порожньою, тому вільних місць було достатньо. Боротьбу за сидіння двоє батьків влаштували радше із принципу.

Згодом стане відомо, що один з учасників конфлікту – радник очільниці міста Васильків. Брат учасника конфлікту розповів зі слів 9-річного племінника, як розгорталися події:

"Підходить якийсь дядя і каже: це моє місце. Батько каже – "друже, добре, твоє – то твоє, оце мене людина посадила, давай позвемо розберемося". Він батька б'є по руці – "я тобі сказав, це моє місце", от так і каже. Батько каже – "ти що, дурний, давай вийдемо поговоримо".

В результаті "розмови" обидва учасники конфлікту опинилися в СІЗО. Хоча зброя в обох пневматична і зареєстрована, поліція з'ясовує, чому прийшли з нею в громадське місце. Відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Одному з чоловіків гумова куля поцілила в стегно, в іншого – розбиті вікна автівки. За те, що розпочали стрілянину біля цирку, чоловікам може загрожувати від 3 до 8 років за ґратами.