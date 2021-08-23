Болгарія поділиться з Україною вакциною від COVID-19

Болгарія передасть Україні 50 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.﻿ Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Болгарії, повідомляє УНИАН.

В ході саміту "Кримської платформи" міністр закордонних справ Світлан Стоєв зустрівся з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Вони обговорили дружні відносини між країнами та можливості їх поглиблення.

Стоєв підкреслив, що для Болгарії 200-тисячна громада в Україні є мостом дружби між двома країнами. Він висловив подяку за збереження у 2020 році Болградського району Одеської області як незалежної територіальної одиниці з адміністративним центром Болград.