Кулеба підвів підсумки "Кримської платформи"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба підбив підсумки установчого саміту Кримської платформи, повідомляє Кореспондент.

Як передає пресслужба відомства в понеділок, 23 серпня, в саміті брали участь 47 держав і міжнародних організацій. Делегації очолювали 15 глав держав і урядів, два спікери парламентів, 14 міністрів. Також участь в саміті взяли керівники інститутів ЄС, генсеки Ради Європи та ГУАМ, заступник генсека НАТО.

"Відсьогодні ми фактично починаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі - українського півострова. Цілком можливо, що 23 серпня 2021 року увійде в історію як день початку деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Окупація півострова Крим почалася в Москві. Деокупацію Криму точно ми почнемо в Києві" , - заявив президент Володимир Зеленський.

Кулеба назвав два завдання Кримської платформи:

"По-перше, ми повертаємо Крим із забуття. Крим знову увірвався до порядку денного лідерів держав, увірвався у міжнародний інформаційний простір, і це робить нашу державу. Ми працюємо над тим, щоб не тільки надалі тримати Крим у міжнародному порядку денному, але і вирішувати проблеми Криму і рухатися до деокупації. Показником цієї системної роботи відтепер служить Спільна декларація Кримської платформи".