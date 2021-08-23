У ФХГУ спростували звинувачення Гордона про "підкуп суддів РФ"

У Федерації гімнастики України (ФХГУ) порахували неактуальними слова журналіста Дмитра Гордона про те, що президентка ФХГУ Ірина Дерюгіна розповідала йому про підкуп суддів представниками Росії, повідомляє Обозреватель.

З Гордоном Ірина Іванова в останній раз спілкувалася 15-20 років тому, відповіли в пресслужбі ФХГУ у відповідь на запит російського РБК.

Через те, що пройшло дуже багато часу, Дерюгіна не вважає за потрібне якось коментувати подібні заяви, які стосувалися давніх подій. З урахуванням сучасних реалій ці слова не мають ніякого сенсу.

Ірина Дерюгіна. Джерело: Instagram Ірини Дерюгіної

"Ірина Дерюгіна нікого ні в чому не звинувачує. Також, що стосується результатів останніх змагань, вона вважає їх цілком справедливими, зокрема і результати суддівства Олімпіади-2020" , – йдеться в заяві федерації.

За словами Гордона, Дерюгіна пояснила невдачі українських спортсменок на великих турнірах підкупом суддів з боку росіян.