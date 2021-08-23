Глава Комітету арбітрів УАФ потрапив в ДТП в Києві

Глава Комітет﻿у арбітрів УАФ Лучано Лучі потрапив у ДТП на лівому березі в Києві, проте про його стан поки нічого не відомо, повідомляє Sportarena.

За інформацією телеграм-каналу Бомбардир, пригода сталася приблизно о 16:00, де зіткнулися три автомобілі. Постраждало шість осіб, серед яких двоє дітей і сам Лучано Лучі - деяких учасників ДТП госпіталізували.

Посаду глави Комітету арбітрів УАФ (раніше - ФФУ) італієць займає з 2015 року. Раніше Лучано працював асистентом П'єрлуїджі Колліни, коли знаменитий ексарбітр очолював суддівський корпус ФФУ.