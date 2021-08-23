У центрі Києва протестували співробітники закритих каналів

Близько сотні працівників закритих телеканалів Zik, NewsOne і 112 протестували в Києві, повідомляє Кореспондент.

За інформацією Telegram-каналів у понеділок, 23 серпня працівники телеканалів пройшли від станції метро Театральна до Оперного театру, де проходила завершальна частина саміту Кримської платформи.

Вони хотіли провести протест на перетині вулиць Володимирська і Богдана Хмельницького, проте співробітники УДО їх туди не пустили у зв'язку з проведенням Платформи.

Відзначимо, що раніше сьогодні поліція не дала потрапити працівникам телеканалу НАШ у КВЦ Парковий, де також проходила Кримська платформа.