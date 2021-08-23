На МКС перенесли вихід астронавта у космос через хворобу

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) відклало вихід у відкритий космос астронавта Марка Ванде Хая з борту Міжнародної космічної станції (МКС) через хворобу, про це йдеться в повідомленні відомства, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією NASA в астронавта виявили проблеми зі здоров'ям, у Марка Ванде Хая є "невелика медична проблема".

"Вона не потребує невідкладної медичної допомоги" , - додали у відомстві.

Члени екіпажу продовжують виконувати інші завдання на станції. Команди оцінюють можливість для виходу у відкритий космос після запуску вантажного корабля SpaceX CRS-23, запланованого на 28 серпня. Крім того, це стане можливо після двох російських виходів у відкритий космос на початку вересня.

Американець Марк Ванде Хай і японець Акіхіко Хосіде повинні були вийти у відкритий космос з МКС 24 серпня. Астронавтам потрібно було виконати завдання з підготовки до установки ще однієї нової панелі сонячних батарей IROSA зовні американського сегмента міжнародної станції.