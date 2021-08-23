Зеленський провів зустріч з Дудою і Мішелем

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда зустрілися в Києві на полях саміту Кримської платформи, повідомляє Кореспондент.

Як передає пресслужба Офісу президента в понеділок, 23 серпня, Дуда привітав Україну з успішним проведенням першого саміту Кримської платформи та великою кількістю учасників. Він заявив, що Польща планує активно підіймати питання відновлення територіальної цілісності та суверенітету України під час свого майбутнього головування в ОБСЄ.

Також Зеленський поінформував співрозмовника про ситуацію з безпекою на Донбасі та запропонував спільні кроки із протидії агресивним діям Росії. Політики обмінялися думками щодо складного становища на кордонах обох країн із Білоруссю, подій в Афганістані та евакуації своїх громадян звідти, Північний потік-2 і двостороннє співробітництво.

Крім того, Зеленський провів зустріч із президентом Євроради Шарлем Мішелем. Вони домовилися координувати зусилля разом з іншими міжнародними партнерами в рамках подальшої роботи Кримської платформи. Також сторони обговорили підготовку саміту Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня 2021 року в Києві.

Зеленський і Мішель обговорили Північний потік-2 та перспективи отримання другого траншу макрофінансової допомоги в обсязі 600 млн євро. Нарешті, Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном і подякував йому за участь в інавгураційному саміті Кримської платформи.

Співрозмовники обговорили подальшу взаємодію з питань порядку денного відносин України з ЄС і щодо перспектив співпраці в рамках партнерства НАТО з розширеними можливостями. Левен відзначив прогрес України у здійсненні важливих реформ і запросив Зеленського відвідати Швецію.