Зеленський нагородив учасників "Кримської платформи"

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди представникам іноземних держав, які взяли участь в першому саміті Кримської платформи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Після закінчення першого саміту Кримської платформи президент Володимир Зеленський подякував учасникам за підтримку України та вручив їм високі державні нагороди", - сказано в повідомленні на сайті глави держави в понеділок увечері.

Зокрема, орден князя Ярослава Мудрого I ступеня отримали: президент Польщі Анджей Дуда, президент Угорщини Янош Адер, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Латвійської Республіки Егілс Левітс, президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Литви Гітанас Науседа, президент Фінляндії Саулі Нііністьо, президент Словенії Борут Пахор, президент Молдови Мая Санду і виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Орденом Ярослава Мудрого II ступеня був відзначений прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен.

Прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі, президент Національної ради Парламенту Швейцарської Конфедерації Андреас Ебі, прем'єр-міністр Румунії Флорін-Василе Кіцу, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер і прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович нагороджені орденом "За заслуги" I ступеня.