У Білому домі анонсували доповідь про походження COVID-19

Офіційний представник Білого дому Джен Псакі заявила, що американські експерти до 24 серпня дороблять доповідь про походження коронавірусу. Першим документ вивчить президент США Джо Байден, повідомляє Лента.Ру.

Псакі повідомила, що Байден стане першою людиною, яка ознайомиться з наведеними в повній версії доповіді висновками. Представник Білого дому допустила, що США представлять документ для широкого загалу пізніше. Однак підготовка несекретної версії доповіді про походження COVID-19 займе ще деякий час.

"Точної дати оприлюднення у мене для вас немає, але я очікую, що це станеться через кілька днів - від пари до декількох днів, рахуючи з завтрашнього" , - підкреслила Псакі.

Передбачається, що в доповіді буде підтверджена або, навпаки, спростована версія про штучне походження коронавірусу.