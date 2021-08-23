Пентагон попередив про небезпеку евакуаційні літаки в Кабулі

Американська влада вважає, що військово-транспортним літакам, які здійснюють евакуацію людей з Афганістану, загрожує серйозна небезпека. Про це заявив у понеділок під час регулярного брифінгу в Пентагоні глава Транспортного командування (ТРАНСКОМ) Збройних сил (ЗС) США генерал Стів Лайонс, повідомляє ТАСС.

"Це значна загроза. Я б не хотів вдаватися в подробиці" , - вказав він, відповідаючи на питання про те, що може загрожувати американським військово-транспортним літакам, що прибувають до Кабулу і вилітають з міста.

За словами Лайонса, ТРАНСКОМ підтримує постійний зв'язок з Центральним командуванням (СЕНТКОМ) ВС США у виявленні можливих загроз.