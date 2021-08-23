У США остаточно схвалили вакцину Pfizer

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США видало повний дозвіл на застосування вакцини Pfizer-BioNTech від COVID-19 для осіб старше 16 років, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як передає газета The Wall Street Journal, в США це перший повноцінний дозвіл на використання вакцини проти COVID-19. До цього йшлося лише про дозвіл 2020 року на екстрене застосування препарату Pfizer-BioNTech, і противники обов'язкової вакцинації наголошували на цьому факті, як на підставі не вимагати робити цю процедуру. Тепер, зазначає The Wall Street Journal, очікується, що більше комерційних установ та політичних інститутів вимагатимуть вакцинацію від співробітників.

За даними газети, у FDA пішло менше чотирьох місяців на видачу повного дозволу на застосування вакцини, зазвичай такий процес зайняв би приблизно до 10 місяців.

При запиті на видачу екстреного дозволу на вакцину компанія Pfizer надала результати випробувань на 37 тис. добровольців. Згідно з інформацією Pfizer, для отримання повного дозволу були надані дані довготривалих досліджень на більш ніж 46 тис. добровольців: результати показали 91,1% ефективності препарату для запобігання COVID-19 з клінічними симптомами в період до шести місяців після введення другої дози. Дослідники також виявили високий ступінь захисту препарату проти тяжкого перебігу COVID-19.

The Wall Street Journal нагадує, що повний дозвіл на застосування вакцини Pfizer-BioNTech надійшов у той час, коли в США спостерігається зростання захворюваності коронавірусом у зв'язку зі штамом "дельта", а влада вивчає варіанти розподілу третьої дози вакцин.