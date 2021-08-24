Таліби формують раду з управління Афганістаном

Лідери руху «Талібан» обрали систему управління Афганістаном. За даними американського видання Foreign Policy, таліби сформують раду з 12 осіб, повідомляє Лента.Ру.

Також видання зазначає, що таліби визначилися зі складом ради. До нього увійдуть глава політичного офісу талібів мулла Абдул Гані Барадар, мулла Мухаммед Якуб, син засновника руху мулли Мухаммеда Омара, а також високопоставлений член терористичного угрупування «Мережа Хаккані» Халіль аль-Рахман Хаккані.

Як розповіло близьке до Барадара і Якуба джерело, до ради також хотіли включити Ахмада Масуда, сина Ахмада Шаха Масуда - убитого терористами 20 років тому лідера антиталібського «Північного альянсу». Однак включення до ради Масуда, що очолив опір талібам в Панджшері малоймовірно.

Джерела видання також повідомили, що деяким членам минулої адміністрації запропонують управління міністерствами на їх вибір.