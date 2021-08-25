Вчені визначили найкращий спосіб нарощування м'язової маси

Кембриджські вчені розробили математичну модель для оптимального набору м'язової маси, повідомляє Лента.Ру.

Як відзначили дослідники, сигнальний шлях клітини, який веде до синтезу нових м'язових білків, активує навантаження, інтегрована з часом. За словами британських математиків, у всіх людей різна фізіологія. Виходячи з неї для кожного можна визначити оптимальну комбінацію вправ і час тренувань. Створена індивідуальна програма стане кращим способом для нарощування м'язової маси. Про це пише Biophysical Journal.

Наприклад, якщо людина не бачить ефекту занять спортом при недостатньому рівні навантаження необхідно багаторазово збільшувати час вправ. При надмірному навантаженні, навпаки, може розвинутися м'язова дисфункція. Це відбувається через те, що протягом дуже короткого проміжку часу тіло знаходиться під максимальним напруженням.

Модель, яку пропонують експерти, побудована за допомогою методів теоретичної біофізики. Вона показує, яке зусилля може докласти людина для зростання м'язової тканини та скільки йому потрібно часу для занять спортом. Побудувати систему допомогло вивчення механізмів механочутливості - здатності клітин сприймати механічні сигнали в навколишньому їхньому середовищі.

У майбутньому вчені планують придумати додаток, за допомогою якого користувачі зможуть розробляти індивідуальні плани тренувань.