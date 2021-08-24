У США пророкують обвал долара через талібів

Головний економіст банку Goldman Sachs і ексміністр фінансів Великобританії Джим О'Ніл заявив, що захоплення «Талібаном» Афганістану може загрожувати обвалом долара. Таку думку він висловив в статті на Project Syndicate, повідомляє Лента.Ру.

Банкір зазначив, що світові процеси вже почали підривати стабільність і верховенство американської валюти, а «афганський фактор» може посилити це. Він звернув увагу на те, що долар переживав серйозні потрясіння після Сайгона в 1975 році та Іраку у 2003, однак тоді ситуація була іншою, і держави, що мали можливість вплинути на фінансові ринки, як то Японія, Німеччина і Китай, свідомо вирішили не допускати коливань курсу стосовно долара.

О'Ніл також назвав серед причин затяжного ослаблення ролі долара вливання в американську економіку від Федерального резерву в період пандемії. Наразі вектор економічного зростання переходить в бік Азії, а лідирує там Китай. Економіст підкреслив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) перегляне кошик SDR в п'ятирічній перспективі, і в разі домінування юаня неминучі зміни у світовій валютній системі.