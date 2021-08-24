Кібератака на Poly Network: хакери повернули викрадене

Блокчейн-платформа Poly Network повідомила, що хакери повністю повернули кошти, викрадені в ході найбільшої крадіжки криптовалюти. Зловмисники повернули 577 мільйонів доларів з вкрадених 610 мільйонів, повідомляє Лента.Ру.

Poly Network заявила в Twitter, що повернула користувачам повний контроль над цими активами. Також почалися переговори щодо повернення решти 33 мільйонів, заморожених компанією Tether Limited відразу після злому. Poly Network закликала власників криптовалюти Tether набратися терпіння і дочекатися розблокування коштів.

Платформа подякувала хакерам за повернення вкраденого. Після крадіжки вони повідомили, що розважалися і хотіли лише перевірити вразливість платформи. Експерти припускають, що спочатку зловмисники планували привласнити криптовалюту, але поміняли рішення через складнощі виведення коштів.

Poly Network працює за принципом агрегатора, об'єднуючи в собі різні блокчейни.