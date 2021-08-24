Рейтинг Байдена продовжує падати

Опитування видання Hill і служби HarrisX показав подальше падіння рейтингу схвалення президента США Джо Байдена на тлі подій в Афганістані. Він знизився на шість процентних пунктів з початку місяця до 49 відсотків, повідомляє Лента.Ру.

Також з 40 до 43 відсотків зросла кількість тих, хто не схвалює дії американського лідера. Глава служби HarrisX Дрітан Нешо пов'язав це з невдалою операцією з виведення військ Сполучених Штатів з ісламської республіки.

Дослідження проводилося з 20 по 22 серпня онлайн, в ньому взяли участь 2846 осіб, які є зареєстрованими виборцями.