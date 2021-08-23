На Закарпатті засипало землею трьох осіб
У місті Перечин Закарпатської області в понеділок, 23 серпня, під час проведення земляних робіт на території домогосподарства землею засипало трьох людей, одна із них загинула, повідомляє Кореспондент.
За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомлення про подію надійшло рятувальникам близько 18 години.
"З'ясувалося, що під час проведення земляних робіт зі зміцнення фундаменту житлового будинку на території приватного домоволодіння в м. Перечин на вул. Бабича стався зсув ґрунту", - інформувала пресслужба.
Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою місцевого населення звільнили з-під землі чоловіка і жінку та передали їх медикам. Ще одна жінка загинула.