На Закарпатті засипало землею трьох осіб

У місті Перечин Закарпатської області в понеділок, 23 серпня, під час проведення земляних робіт на території домогосподарства землею засипало трьох людей, одна із них загинула, повідомляє Кореспондент.

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За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомлення про подію надійшло рятувальникам близько 18 години.

"З'ясувалося, що під час проведення земляних робіт зі зміцнення фундаменту житлового будинку на території приватного домоволодіння в м. Перечин на вул. Бабича стався зсув ґрунту" , - інформувала пресслужба.

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Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою місцевого населення звільнили з-під землі чоловіка і жінку та передали їх медикам. Ще одна жінка загинула.