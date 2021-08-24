Лучано Лучі зробили операцію після ДТП в Києві

УАФ підтвердила, що глава комітету збірних УАФ Лучано Лучі потрапив у ДТП. Відзначається, що Лучі, його помічник Роман Лишень і водій знаходилися в автомобілі Ford. На перехресті, стоячи на червоному світлі світлофора, в них врізався інший автомобіль. Всі троє отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомляє Кореспондент.

"Лучі та Лишень знаходяться в одній з київських лікарень. На якийсь час вони втратили свідомість через аварію. Після госпіталізації їм обом була зроблена операція, наразі вони знаходяться у свідомості, загрози життю немає. Отримані травми можна схарактеризувати як середнього ступеня тяжкості. Я зараз перебуваю разом з лікарями, які контролюють стан пана Лучі та його помічника. Планую залишатися тут до ранку. Більш детальну інформацію про стан постраждалих можна буде повідомити пізніше. Поки можу лише додати, що ситуація знаходиться під повним контролем Української асоціації футболу" , - сказав глава спортивно-медичного комітету УАФ В'ячеслав Попов.