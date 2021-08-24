Імунолог попередив про появу небезпечних COVID-штамів

Імунолог попередив про появу небезпечних COVID-штамів

У наступному році у світі з'явиться новий варіант коронавірусу COVID-19, який спровокує більш небезпечну фазу пандемії, попередив імунолог з в﻿ищої технічної школи Цюріха Сай Редді, повідомляє Кореспондент.

"COVID-22 може бути навіть гірше, ніж те, що ми відчуваємо зараз", - зазначив учений в інтерв'ю газеті Blick, опублікованому в понеділок, 23 серпня.

За його словами, скоро штами Бета з Південної Африки і Гамма з Бразилії, які вже розвинули мутації, стануть ще заразнішими, а "індійський" варіант Дельта "навчиться обходити імунітет". І ці зміни, стверджує Редді, неминучі.

У зв'язку з цим експерт заявляє, що необхідно якомога раніше розпізнати новий варіант коронавірусу, щоб компанії-виробники вакцин змогли швидко адаптувати свої препарати для протидії інфекції.

"Імунна система і вірус - це як два танцюристи. Імунітет як би рухається, і вірус на це реагує. Ми будемо танцювати з ним ще довгий час. Можливо, все нашу життя", - резюмував імунолог.
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