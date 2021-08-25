Названо напій, який здатен поліпшити роботу мозку

Вживання какао сприяє поліпшенню роботи мозку. До такого висновку прийшла команда вчених з Бірмінгемського університету, Британія, і університету Іллінойсу, США, повідомляє Обозреватель.

Так, цей напій містить флаваноли – органічні речовини, які поліпшують постачання мозку киснем, що позитивно позначається на розумових здібностях. Роботу дослідників опублікував журнал Scientific Reports.

В експерименті вчених взяли участь 18 добровольців. У першій частині дослідів вони отримували какао з високим вмістом флаванолів, у другій – оброблене какао з мінімальним рівнем цієї речовини.

Через дві години після вживання какао піддослідні дихали повітрям з насиченістю вуглекислим газом близько 5%, що майже в сто разів вище нормального атмосферного рівня. У результаті збільшується приплив крові до головного мозку, щоб організм швидше вивів вуглекислий газ.

Водночас учасникам задавали складні завдання і за допомогою приладів оцінювали зміну кровотоку до мозку та оксигенацію (насичення киснем) у фронтальній корі, що відповідає за мислення і прийняття рішень.

За словами вчених, 14 з 18 учасників експерименту після прийому флаванолів краще справлялися зі складними завданнями, вирішуючи їх на 11% швидше, ніж до вживання какао або після вживання какао з низьким вмістом флаванолів.

Тож дослідники прийшли до висновку, що споживання продуктів, багатих на флаваноли, позитивно позначається на судинній функції мозку і розумових здібностях, а також допомагає швидше відновитися після легких захворювань судинної системи.