У Росії згорів військовий літак
У російській Астраханській області, на території військової частини, згорів винищувач МіГ-29, ніхто не постраждав, повідомляє Кореспондент.
"Літак проходив планово-ремонтні роботи у військовій частині в Нарімановському районі. Рано вранці МіГ-29 спалахнув і повністю вигорів", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу Baza.
На думку експерта, слова якого наводить видання Lenta.ru, причиною події стали дії некваліфікованих співробітників.
"Винищувач МіГ-29 існує з початку 1980-х років, тобто ось вже 40 років, постійно випускаються його більш досконалі модифікації. Так що проблема тут зовсім не в літаку, а технічному забезпеченні, системах ремонту. Ймовірно, в цьому випадку ми говоримо про те, що ремонт виконували некваліфіковані співробітники, не дотримувалися правил пожежної безпеки", - зазначив фахівець.