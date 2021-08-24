У Росії згорів військовий літак

У російській Астраханській області, на території військової частини, згорів винищувач МіГ-29, ніхто не постраждав, повідомляє Кореспондент.

"Літак проходив планово-ремонтні роботи у військовій частині в Нарімановському районі. Рано вранці МіГ-29 спалахнув і повністю вигорів" , - йдеться в повідомленні Telegram-каналу Baza.

На думку експерта, слова якого наводить видання Lenta.ru, причиною події стали дії некваліфікованих співробітників.