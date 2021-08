Розкрито секрет рухливості сперматозоїдів: дослідження вчених

Дослідники з Японії з'ясували, що білок SPATA33 грає важливу роль в регуляції рухливості сперматозоїдів. На думку дослідників, білок може стати перспективною метою для чоловічих оральних контрацептивів, повідомляє Лента.Ру.

Відомо, що важливу роль в регулюванні рухливості сперматозоїдів грає кальціневрін - кальцій-залежний фермент. Введення його інгібіторів самцям мишей викликало у них на короткий термін безпліддя - і тому речовина вважається потенційною ціллю при розробці чоловічих оральних контрацептивів. Однак кальціневрін грає важливу роль і для імунітету, тому перед ученими стоїть завдання розкрити секрет механізму, який регулює діяльність ферменту безпосередньо в сперматозоїді.

Дослідники з Осакського університету сфокусували свою увагу на мотиві - характерною послідовностю нуклеотидів - PxIxIT, який часто зустрічається в білках, що зв'язуються з кальціневрін. Їх робота опублікована в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

З близько 20 тисяч білків мишей вчені виділили вісім білків з цим мотивом, які експресуватися в сім'яниках. За допомогою системи редагування генома CRISPR / Cas9 дослідники відключили у деяких мишей експресію генів, що кодують три раніше не досліджувалися білка. У мишей з «вимкненим» білком SPATA33 виявилися знижена рухливість сперматозоїдів і інші порушення, подібні до таких у їхніх побратимів з «відключеним» кальціневрін.

З'ясувалося, що SPATA33 регулює локалізацію кальциневрину. При його відключенні фермент не міг знайти свого місця в хвості сперматозоїда, що і викликало недостатню рухливість останнього.