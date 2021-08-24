Показали найпотужніші Android-смартфони у світі

Смартфони ROG Phone 5s і ROG Phone 5s Pro від компанії Asus названі найпотужнішими Android-смартфонами у світі. Пристрої отримали топовий процесор Snapdragon 888+ і 16 чи 18 Гігабайт оперативної пам'яті, повідомляє Обозреватель.

Asus ROG Phone 5s отримав Amoled-екран в 6,78 дюйма і частотою до 144 Гц. У базовій версії смартфон оснащений 16 Гб "оперативки" і 256 Гб постійної пам'яті. Старша модель Pro отримала 18 Гб і 512 Гб пам'яті відповідно.

Смартфони ROG Phone 5s і ROG Phone 5s Pro. Джерело: Asus

Обидва смартфони отримали камеру з трьома об'єктивами розширенням 64, 13 і 5 мегапікселів. При цьому у флагмана є додатковий Pmoled-екран ROG Vision, який знаходиться на задній панелі.

ROG Phone 5s і ROG Phone 5s Pro від Asus. Джерело: Asus

Усередині пристроїв стоїть батарея на 6 тисяч міліампер-годин. Також підтримується швидка зарядка на 65 Ват.

Ігровий смартфон від Asus. Джерело: Asus

Представлені смартфони є геймерськими пристроями, тому оснащені сенсорними тригерами. Апарати отримали лінійні фронтальні динаміки та чотири мікрофони з технологією шумопоглинання.

Додамо, що станом на червень 2021 року смартфонами у світі володіє близько 3,95 млрд осіб у світі. У 1994 році цей показник становив лише 30 тисяч користувачів.