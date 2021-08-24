24 серпня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День народження картопляних чипсів, День падучої зірки, Міжнародний день дивної музики, День консервного ножа, Міжнародний день проти нетерпимості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі, способі життя і дрес-коді, День розжалування планети Плутон, День виверження Везувію, повідомляє УНИАН.

В Україні - День Незалежності, в США - День штату Меріленд, День вафель, День персикового пирога, День ножа, День скарги на погоду, в Грузії - День Конституції, в Уругваї - ніч ностальгії, в Коста-Ріці - День національних парків, в Британії - День Вільяма Вілберфорса, пивний фестиваль в Петерборо, в Ліберії - День прапора, в Киргизстані - День внутрішніх військ МВС, в Естонії - День Пяртеля.

Пам'ятні дати 24 серпня, річниці та події

У 79 році нашої ери відбулося перше відоме і найжахливіше виверження вулкана - Везувію. Це призвело до загибелі трьох міст - Помпеї, Геркуланума, Стабій і декількох невеликих селищ. У процесі розкопок з'ясувалося, що в містах все збереглося таким, яким було до виверження. Під багатометровою товщиною попелу були знайдені вулиці, будинки з повною обстановкою, останки людей і тварин, які не встигли врятуватися. Сила виверження була така, що попіл долітав навіть до Єгипту і Сирії. З 20 тисяч жителів Помпеї загинуло близько 2 тисяч осіб. Серед загиблих був римський історик Пліній Старший, він спробував наблизитися до Везувію на судні і краще розглянути в плані наукового дослідження виверження і опинився в одному з вогнищ катастрофи.

24 серпня - День народження чипсів. У цей день 1853 року Джордж Крам - темношкірий шеф-кухар ресторану готелю Moon's Lake Lodge в містечку Саратога-Спрінгс штату Нью-Йорк вперше приготував картопляні чіпси. Незабаром "саратогскі лусочки" завоювали популярність і стали фірмовою стравою в закладі. У 1860 році Крам відкрив власний ресторан, на столах якого завжди стояла корзина з картопляними чипсами. У 1890 році торговець з міста Клівленда Вільям Теппенден почав продавати чипси з фургончика на вулиці. Вони подавалися покупцям у паперовому кульку, прикрашеному рекламою закладу Теппендена.

Потім з'явилися чипси з моркви, буряка, редьки, яблук, груш і екзотичних фруктів. У 1926 році стали продавати чипси в вощеному папері, чим були зняті проблеми зі зберіганням і перевезенням їх на далекі відстані. В кінці 1950-х років чипси стали найбільш часто рекламованим продуктом на американських телеканалах. А в 1970 році їх було вперше продано більш ніж на 1 млрд доларів. На сьогодні рекорд побитий в рази - тільки в США на чипси люди витрачають понад 6 млрд доларів на рік.

У 1869 році була запатентована перша вафельниця. Її творець - американець голландського походження Корнеліус Свартхаут. Вафельниця була у вигляді двох частин, які з'єднувалися разом дротом. Нагрівали її на вугіллі або багатті, для повного готування перевертали на обидві сторони. З цього маленького відкриття почалася вафельна епоха в США, що послужило установою свята в Америці – Дня вафель.

У 1906 році в цей день президент США Теодор Рузвельт видав указ, що зобов'язував всі офіційні документи держави публікувати тільки після їх орфографічної перевірки.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 24 серпня вшановує пам'ять мученика Євпла, який жив у III-IV столітті і служив у місті Катані (Сицилія) архідьяконом. За старих часів вірили, що в ніч на Євпла на кладовищах ходять привиди.

Що сьогодні не можна робити

Обережніше з голкою: якщо вколетеся - посваритеся, заплутається нитка - до неприємностей. Ще не можна сьогодні пити алкоголь.

Прикмети на 24 серпня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

погода хороша - осінь буде теплою;

день безвітряний - ще три дні погода буде такою ж;

вранці пішов дощ - йти він буде ще три дні.

Іменини 24 серпня

Іменини у Олександра, Василя, Максима, Феодора, Макара і Марії.