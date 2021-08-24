Найкращі образи у вишиванці на День Незалежності

24 серпня Україна святкує 30 років незалежності. Традиційно українці одягають на День Незалежності вишиванку, яку поєднують з джинсами, штанами, спідницями та шортами. У цей день відбуватимуться різноманітні шоу, концерти та фестивалі, тож як стильно одягнутися у святковий день – дивіться в матеріалі, повідомляє 24 Канал.

Національний український одяг підкорив світ моди. Сорочки та сукні з традиційним українським візерунком з кожним роком завойовують все більше серця модниць. У вишитих сорочках знаменитості з’являються на червоних доріжках, гучних вечірках та музичних фестивалях.

Найчастіше вишиванку в українському стилі поєднують зі світлими джинсами, штанами палаццо, бермудами, спідницями. Раніше її одягали лише на свято чи якусь урочисту подію, зараз же вишиванку одягають у звичайні вихідні дні, поєднуючи з повсякденними елементами гардероба.

Влітку маєте чудовий шанс поєднати вишиванку з шортами. Обирайте денімові вироби, бермуди або лляні шорти пастельних кольорів. Щоб створити розкішний образ – одягайте вишиту сукню, з якою можете створити два різні образи, поєднуючи або з кедами, або з трендовими босоніжками на зав’язках.