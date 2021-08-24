Студенти в Україні можуть повернути 18% "кешбеку" від вартості навчання
Студенти університетів в Україні можуть повернути собі частину коштів від оплати за навчання у вигляді податкової знижки, згідно ст. 166 Податкового кодексу, повідомляє РБК-Украина.
Хто може отримати відшкодування?
У тому, що "схема" працює, переконався студент і бухгалтер Микола Кархут, який і поділився лайфхаком у своєму Telegram-каналі.
Отож, отримати чималий "кешбек" може студент, який офіційно отримує зарплату і оплачує своє навчання (договір укладено на ім'я студента) або член сім'ї першого ступеня спорідненості, який оплачує вартість навчання такого студента (батько, мати, жінка тощо).
Розмір знижки становить 18% від вартості навчання.
Які документи потрібні?
Для отримання відшкодування витрат, наприклад, за 2020 рік потрібно до 31 грудня 2021 року подати наступні документи до податкової:
- копія паспорта
- копія ІПН
- декларація про майновий стан і доходи (можна заповнити онлайн або у податковій)
- довідка про доходи (можна отримати в бухгалтерії підприємства)
- копія договору з навчальним закладом
- копія квитанції про оплату
- заява з рахунком для повернення коштів.
Ці документи є можливість подати і онлайн. Треба лише мати електронний підпис, увійти в електронний кабінет платника, подати декларацію та копії інших документів.
Зауважимо, що отримати кошти можна на карту будь-якого банку, вказавши рахунок IBAN, МФО та назву фінансової установи.
Кошти надходять протягом 60 днів після подання декларації.
Щоправда, на повернення коштів не можуть претендувати:
- ФОПи
- іноземці
- особи, які хочуть відшкодувати кошти за освіту за кордоном.
Також додамо, що відшкодування можливе для студентів як очної так і заочної форми навчання.
Автор: Дмитрий Войналович