Студенти в Україні можуть повернути 18% "кешбеку" від вартості навчання

Студенти університетів в Україні можуть повернути собі частину коштів від оплати за навчання у вигляді податкової знижки, згідно ст. 166 Податкового кодексу, повідомляє РБК-Украина.

Хто може отримати відшкодування?

У тому, що "схема" працює, переконався студент і бухгалтер Микола Кархут, який і поділився лайфхаком у своєму Telegram-каналі.

Отож, отримати чималий "кешбек" може студент, який офіційно отримує зарплату і оплачує своє навчання (договір укладено на ім'я студента) або член сім'ї першого ступеня спорідненості, який оплачує вартість навчання такого студента (батько, мати, жінка тощо).

Розмір знижки становить 18% від вартості навчання.

Які документи потрібні?

Для отримання відшкодування витрат, наприклад, за 2020 рік потрібно до 31 грудня 2021 року подати наступні документи до податкової:

‌копія паспорта

‌копія ІПН

‌декларація про майновий стан і доходи (можна заповнити онлайн або у податковій)

‌довідка про доходи (можна отримати в бухгалтерії підприємства)

‌копія договору з навчальним закладом

‌копія квитанції про оплату

‌заява з рахунком для повернення коштів.

Ці документи є можливість подати і онлайн. Треба лише мати електронний підпис, увійти в електронний кабінет платника, подати декларацію та копії інших документів.

Зауважимо, що отримати кошти можна на карту будь-якого банку, вказавши рахунок IBAN, МФО та назву фінансової установи.

Кошти надходять протягом 60 днів після подання декларації.

Микола Кархут показав, що йому повернули частину грошей

Щоправда, на повернення коштів не можуть претендувати:



ФОПи

іноземці

особи, які хочуть відшкодувати кошти за освіту за кордоном.

Також додамо, що відшкодування можливе для студентів як очної так і заочної форми навчання.

Автор: Дмитрий Войналович