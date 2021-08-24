"Нафтогаз" перестав приймати оплату за газ через Приват24
Клієнти державного "Нафтогазу" поскаржилися, що вони не можуть оплатити за газ через інтернет-банкінг Приват24, повідомляє Сегодня.
Як написав в Facebook один з абонентів газової компанії, у нього не вийшло оплатити квитанції за газ в додатку.
Коли він намагається заплатити за газ в Приват24, йому повідомляють, що "Нафтогаз" не підтримує платежі таким чином.
Що кажуть у "Нафтогазі"
Після 20-го числа кожного місяця абонентам газової компанії "Укрпоштою" розсилаються паперові квитанції. Щоб швидше їх оплатити, в компанії радять користуватися онлайн сервісами:
- в електронному вигляді завантажити квитанцію через сайт і чат-бот в Viber і Telegram "Нафтогазу";
- роздрукувати паперовий рахунок в терміналах EasyPay.
- сформувати платіжки в особистому кабінеті на сайті gas.ua;
- сформувати платіжки в чат-боті GASUA в Viber або Telegram.
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