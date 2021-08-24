Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном на якій подякував йому за участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи" і за стійку підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Зеленський отримав запрошення відвідати Швецію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Левен зазначив, що проведення саміту цієї ініціативи є потужним сигналом про необхідність деокупації Криму як ззовні, так і для українського суспільства.

Зеленський висловив щиру подяку шведській стороні за сприяння в організації експозиції важливих для української державності цінностей - оригіналу Конституції Гетьмана Пилипа Орлика 1710 року і гетьманської булави, які зараз знаходяться в Софії Київській.

Глава держави обговорив з прем'єр-міністром Швеції подальшу взаємодію з питань порядку денного відносин України з ЄС та перспективи співпраці в рамках партнерства НАТО з розширеними можливостями.

Окремими темами для предметного діалогу стала безпекова проблематика, пов'язана з реалізацією Росією проекту "Північний потік - 2".

Сторони також обговорили напружену ситуацію на кордонах Білорусі з сусідніми країнами через зростання потоку нелегальних мігрантів і російські навчання "Захід-2021", що погіршують безпеку в регіоні.

Президент України поінформував співрозмовника про ситуацію на Донбасі і подякував шведській стороні за проекти, що реалізуються лінією оборонних відомств, зокрема в сфері розмінування.

Крім того, Зеленський під час обговорення можливостей наповнення двосторонніх відносин конкретними проектами запропонував шведській стороні взяти участь у створенні мережі сміттєпереробних заводів в Україні.

Прем'єр-міністр Швеції відзначив прогрес України у здійсненні важливих реформ.

В Офісі президента зазначили, що Левен запросив Зеленського відвідати Швецію.