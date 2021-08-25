Дитячі йогурти виявилися шкідливими для організму

Група компанії Action for Sugar заявила, що близько 95 відсотків йогуртів, призначених для дітей, містять нездоровий рівень цукру і шкодять організму. Фахівці закликали до повної заборони вводять в оману продуктів, повідомляє Лента.Ру.

В ході дослідження експерти проаналізували дані 100 найпопулярніших дитячих йогуртів в країні для віку від чотирьох до шести років. Багато зі зразків привертали увагу зовнішньою оболонкою: діти тяглися за барвистими упакуванням зі знайомими персонажами з мультфільмів. При цьому в такі продукти зазвичай додавали сиропи та фруктові концентрати.

Виявилося, звичка пити солодкі йогурти може перетворитися в нездорову тягу до цукру. Такі діти можуть підсісти на йогурти. Вживання великої кількості солодкого небезпечно: веде до діабету, інших серйозних проблем, а іноді до летального результату. У найгіршій з проб вчені знайшли 20,6 грама цукру в 100 грамах продукту. Про це пише видавництво Daily Mail. Тільки п'ять відсотків йогуртів містили здоровий рівень цукру - менш як п'ять грамів на кожні 100 грамів.

Спаковування йогуртів часто містять заяви про кальцій, вітамін D і білку. Це створює «спотворений ореол здоров'я», який передбачає, що продукти є повністю корисними та містять тільки цукор з натуральних джерел, таких як лактоза з молока, йдеться в повідомленні благодійної організації.