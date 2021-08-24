В МЗС заявили про озброєне захоплення українського літака в Кабулі

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів про евакуацію українців з аеропорту Кабула, а також про те, що український літак "захопили інші люди" та спрямували його в Іран, повідомляє Деловая столица.

Про це він повідомив у коментарі Громадському радіо.

"Минулої неділі наш літак захопили інші люди. Вони були озброєні, у тому числі вогнепальною зброєю. У вівторок у нас фактично вкрали літак – він вилетів в Іран з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців. Наші наступні три спроби з евакуації громадян теж не були успішними, оскільки нашим пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту" , — розповів Єнін.

Він зазначив, що останній тиждень уся дипломатична служба на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою працювала у режимі "краш-тесту".