Чи можна схуднути від кардіо: цікаві факти, про які ви не підозрювали
Багато людей, які хочуть знизити вагу, впевнені, що їм допоможе кардіо. Однак фахівці кажуть, що не все так просто, повідомляє 24 Канал.
Українська фітнес-тренерка Анастасія Полтавська каже, що через кардіо можна навіть набрати вагу. Які ще наслідки можуть бути – читайте далі.
"Багато хто досі вважає, що тривалий кардіо – найкращий спосіб "спалити" жир. Люді годинами бігають на доріжках, займаються аеробікою і, однак часто доводиться спостерігати плачевність всіх зусиль привести себе в форму таким чином,", – зазначила Полтавська.
Що потрібно знати про кардіотренування
За словами фітнес-тренерки, кардіо позитивно впливає на серцево-судинну систему та аеробну витривалість. Також вони допомагають подолати депресію.
1. Головним джерелом енергії в ході кисневого окислення є жири.
"Кардіотренування – тип тренування, при якому витрата енергії відбувається за аеробним типом, тобто в присутності кисню, і йде активне використання жиру всередині м'язів,", – пояснила тренер.
Вона уточнила, що через це багато хто вважає кардіо (повільний біг, ходьбу, аеробіку, танці, еліптичні тренажери) найкращим способом для схуднення.
Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони.
2. Однак використовується він лише безпосередньо під час тренування.
Анастасія Полтавська розповіла, що після тренування розщеплення внутрішньом'язового жиру зупиняється, а ось під час відпочинку жир з підшкірних депо переходить у м'язи. ⠀
3. Від кардіо можна набрати вагу
Це пов'язано з тим, що після заняття, людина може поїсти та компенсувати витрачені калорії.
4. Тривале кардіо призводить до зменшення маси м'язів
Без силових тренувань відсоток м'язів почне знижуватися. Людина звикне до низькокалорійного харчування, а організм перейде в енергоощадний режим і буде витрачати менше калорій, навіть при тому ж об'ємі навантажень.
"Без підкріплення силовими тренуваннями та зміни режиму харчування, кардіо не допоможе схуднути! ", – резюмувала Анастасія Полтавська.