З'явився трейлер нової "Людини-павука"

У мережі опублікували трейлер фільму "Людина-павук: немає шляху додому" від кіностудії Marvel, повідомляє УНИАН.

Вперше в кінематографічній історії "Людини-павука" доброзичливий герой викритий і більше не може відокремлювати своє звичайне життя від високих ставок супергероя.

За сюжетом, Пітер Паркер звертається за допомогою до Доктора Стренджа (Бенедикт Камбербетч) – той приводить в дію спеціальне заклинання. Тепер всі повинні забути особистість Павука.

Головні ролі у фільмі виконали британський актор-танцюрист Том Холланд, який дебютував у 2008 році в мюзиклі "Біллі Елліот", Зендея (зіграла, зокрема, головну роль у новій кіноадаптації "Дюни" Френка Герберта з Тімоті Шаламе) і філіппінець Джейкоб Баталон.

У фільмі будуть присутні як посилання, так і безпосередньо персонажі з трилогії "Людина-павук" з Тобі Макгвайером у головній ролі.

У кінотеатрах "Людина-павук" з'явиться вже в грудні 2021 року.