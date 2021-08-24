Лікар назвав кричущі ознаки анемії у дитини

Анемія у дітей - явище нерідке, щоб його виявити, варто звернути увагу на симптоми, які можуть не просто говорити, а буквально кричати про анемію, повідомляє РБК-Украина.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram назвала причини і симптоми анемії у дитини.

Які можуть бути причини анемії у дітей?

Якщо мама дефіцитна, вже була анемія під час вагітності або навіть до вагітності, вона природно народить дефіцитну дитину, і ця дитина вже з раннього віку матиме дефіцит заліза. Це пізній м'ясний прикорм. Залізо, яке дісталося від мами, вичерпало саме себе, а приходу ззовні заліза немає. Часті ГРВІ, глистові інвазії, мікози, алергії. Тут палиця про два кінці, анемія може призводити до частих ГРВІ, мікоз і алергій, і також алергія, мікоз і ГРВІ може призводити до анемії. З фізіологічної причини, тобто, коли вони різко йдуть в зростання, у них може знижуватися рівень гемоглобіну, але при цьому MCV, MCH - індекси, вони повинні залишатися нормальними, це буде говорити про те, що анемія у них фізіологічна. Дитина пішла посилено в зростання, у неї підвищилася потреба в гемоглобіні, але кістковий мозок з цим впорається і насинтезирует йому нових клітин, і все нормалізується.

Які симптоми вкажуть на дитячу анемію?

шкіра бліда, суха;

тьмяне і ламке волосся;

тріщини, виразки в куточках рота, так звані "заїди", часті і тривалі стоматити;

можуть бути тріщинки на стопах і долонях;

діти часто хворіють (тільки одужали і заново захворіли), або тривало хворіють (захворіли і тижнів зо два-три у них реконвалесценція ;

мляві, сонливі, дратівливі дітки теж повинні насторожити вас на причину залізодефіцитів, часті безпричинні істерики;

маловагі, зі зниженим апетитом;

поганий сон: так, вночі можуть крутитися і не будуть засипати швидко;

швидко будуть втомлюватися днем від якихось занять, від фізичних вправ;

збочені смаки в їжі.

Коли вже ступінь анемії виражена - такі діти часто можуть непритомніти на уроках, мати запаморочення при невеликому фізичному навантаженні або при зміні положення тіла, можуть відзначати шум у вухах.

Автор: Тетяна Турчанікова