Науковці станції "Академік Вернадський" привітали українців

Науковці НАН України, які перебувають на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, привітали Україну з Днем Незалежності.

"Ми, 12 учасників 26-ї української антарктичної експедиції, перебуваючи на науковій станції "Академік Вернадський" за 15 тис. км від дому, вітаємо рідну країну з найвіддаленішого куточка Землі, де майорить наш державний прапор. Ми представляємо різні регіони України... Незважаючи на те, що ми вражені величчю і красою Антарктики, наші серця б'ються в унісон із серцями всіх українців. І хоча нікуди не дітися від суму по домівках і прагнення побачити рідних, ми щасливі представляти тут інтереси нашої держави. Вітаємо Україну з ювілеєм. Бажаємо їй розвитку, перемог і процвітання. Віримо в її успіх так само, як віримо в успіх нашої місії в Антарктиді", - привітали українців полярники.