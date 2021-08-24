Віце-спікер Ради Федерації РФ заявив, що його не пустили в Україну

Віце-спікер Ради Федерації Росії Костянтин Косачов заявив, що його не пустили в Україну. Про це російський політик написав у Facebook, повідомляє InfoResist.

За словами Косачова, він був запрошений на відкриття меморіалу загиблим у Другій світовій війні в селі Чемужівка Харківської області.

«Ще 6 серпня наші дипломати запросили, як годиться, нотою українську владу. При цьому було особливо підкреслено, що моя поїздка буде носити виключно приватний і гуманітарний характер – тільки відвідування братської могили діда. Відповідь прийшла 17 серпня, в ній – груба відмова з посиланням на безстрокову заборону в частині, що мене стосується, на в’їзд в Україну (про що я, до речі, не знав)», – написав російський політик.

Також він заявив, що МЗС України нібито пропонує зняти заборону “ на умовах «припинення російської агресії», «деокупації Криму, Севастополя і Південного Сходу», а також «компенсації завданих збитків» ”.

Водночас спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив Крим.Реалії, що у нього немає інформації про те, що Косачов намагався в’їхати в Україну або що він перебував на російсько-українському кордоні.