Найпопулярніші автомобілі в Україні від 1991 до 2021

За тридцять років незалежності на українському авторинку відбулося чимало подій, кожна з яких коштує окремої розмови, а то й не одного. Одні рішення йшли на користь, інші навпаки - заподіювали шкоду, а деякі проблеми досі очікують свого рішення, повідомляє Auto.Ria.

Однак для того, щоб займатися розвитком авторинку ще є час, та й взагалі цей процес нескінченний, адже немає межі досконалості. Зараз же пропонуємо простішу тему, і зовсім недискусійну, як це буває при обговоренні, наприклад, законопроєктів про розмитнення.

У цій статті - 30 автомобілів, з роком випуску від 1991 до 2021-го яких найбільше в активної частини українського авторинку зараз. Тобто тих, які найчастіше купують і продають, проводять їх першу реєстрацію або перереєстрацію з якихось причин. І кожна з цих моделей є ровесником певних подій, які чимало автомобілістів пам'ятають, а ми зазвичай висвітлюємо їх у наших автомобільних новинах.

Інфографіка: Auto RIA

Найстарішими тут виявилися два ВАЗи, "шостиї" і "дев'ятої" моделі, і ними досі торгують, інакше б вони не "засвітилися" у відкритих даних ДСЦ МВС як наймасовіші для свого року випуску. Стартова ціна на них - від $400. За найдешевші "дев'ятки" на ходу їх власники просять від $800. Втім, згадуючи дев'яності, коли ми ще не бачили чогось іншого крім радянських (і в той час безальтернативних) *АЗів, нічого дивного, що саме ці моделі так довго затрималися на ринку.

Фото: Thomas Doerfer

Кілька разів в таблиці зустрічається Volkswagen Passat. Вперше ці авто з'являються біля рядків з 1993 і 1994 роками випуску, якраз тоді, коли завершувалося виробництво генерації В3 і почалися продажі наступника В4. Ціни на такі "Пассати" - від $2000. Наступного разу наймасовішою для свого року випуску ця модель вказана у 1997 р.в., це час, коли з'явився "бе-п'ятий", з характерною круглою лінією даху. Середня ціна таких близько $5000. Далі добре помітний масив Volkswagen Passat від 2012 до 2016 р.в., і найчастіше там зустрічаються авто з США. Ціни на генерацію "Пасату" В7 починаються з $8500. Зараз цей автомобіль можна вважати дійсно народним, адже він безперечний лідер вторинного українського авторинку.

Фото: Auto RIA

Ще не перейшли до ще одного продукту з Вольфсбурга, згадаємо про Audi A6 - їх найбільше зустрічається з роком випуску 1995 і 1996. За таку модель продавці просять не менше $3500, навіть не дивлячись на їх чималий вік, а часом і досить значний пробіг.

Фото: Auto RIA

Цілих 6 рядків зайняв Volkswagen Golf - такі авто виявилися наймасовішими від 1998 по 2003 рік випуску. Це четверта генерація машини, яка досі виглядає досить непогано, попри те, що перші її екземпляри випущені понад 20 років тому. Стати власником "четвертого гольфа" можна маючи бюджет від $3500, а середня ринкова ціна цього покоління - $4600.

Фото: Auto RIA

Ще один "родич" щойно згаданих автомобілів (зрозуміло, крім ВАЗів) - Skoda Octavia. Наймасовішими в цій добірці виявилися авто 2004 і 2005 років випуску, хоча місцевий завод "Єврокар", який виробляв ці машини, працював уже 2 роки, а сама модель змінила перше покоління на друге. Середня ціна для версій, які потрапили в цю добірку, становить $6600.

Фото: Auto RIA

Було б дивно не зустріти в цьому списку Daewoo Lanos, який свого часу мав стати "народним автомобілем" в Україні. Завдяки потужному лобіюванню інтересів АвтоЗАЗу "Ланос" і похідні від нього моделі дійсно зуміли на деякий час зайняти топові позиції на ринку.

Однак, як бачимо, навіть "тепличні" умови, спрямовані на "підтримку національного виробника", не допомогли побудувати власний конкурентоспроможний автопром. І тут немає нічого дивного - на ринку завжди залишаються ті, хто грає чесно і в умовах відкритої справедливої конкуренції. Все інше - тимчасове, як і "Ланос", якими ще досить активно торгують, за середньою ціною близько $ 3200 для моделей 2006-2008 р.в.

Фото: Auto RIA

Далі, на відмітках 2010 і 2011 р.в. розташувалися двоє мало не найсильніших конкурентів на "вторинці" - Ford Focus і Renault Megane.

Фото: Auto RIA

Після цих моделей ще один масив з "пасатами", про які вже йшлося, тут лише варто нагадати, що з роком випуску 2011-2012 на нашій вторинці переважають "американці", тобто авто, придбані на страхових аукціонах в США, відновлені та повернуті в експлуатацію.

Фото: Auto RIA

Після "Пасату" типовий "американський джип" (хоча насправді у нього значок японського автозаводу) Nissan Rogue. Вже досить довго ця модель очолює рейтинг кросоверів з пробігом, і навряд чи найближчим часом якась інша машина зможе змістити "Рога" хоча б на другу позицію. Ціни на друге покоління цього кросовера (2013 модельний рік) починаються з $12 000, а його рестайлингова версія, що потрапила в цю добірку, обійдеться як мінімум в $16 000.

Фото: Auto RIA

"Найсвіжіші" роки випуску дісталися "дилерським" моделям. Ford Kuga, який хоч і не лідирує в рейтингах "вторинки" або "топах" нових авто, але все ж, як показує статистика, для 2019 р.в. цих авто зібралося найбільше. Ціни на "Куги" саме цього року випуску - від $26 000.

Фото: Auto RIA

Завершує добірку один з трьох бестселерів серед нових авто - KIA Sportage. Звичайно, коли мова йде про 2021-й рік випуску, варто говорити тільки про новий автомобіль, і такі є за ціною від $19 300.