Олена Зеленська привітала з Днем Незалежності

Перша леді України Олена Зеленська приєдналася до привітань з нагоди святкування Дня Незалежності. Вона опублікувала зворушливе відео та адресувала рідній країні надзвичайно теплі та проникливі слова, повідомляє 24 Канал.

24 серпня наша країна святкує День Незалежності. Рівно 30 років тому Україна стала суверенною, а її народ – вільний. Сьогодні рідну землю вітають українці з різних куточків світу.

Привітання з Днем Незалежності від Олени Зеленської

Перед урочистим парадом в Києві Олена Зеленська також привітала Україну з важливою датою. На особистій сторінці в інстаграмі вона поширила зворушливе відео під назвою "Ти у мене єдина". У ролику показано найкрасивіші місця України.

Текст публікації Олени Зеленської:

Улюблена Україно, я рада вітати тебе з 30-ю річницею незалежності. Ти – сповнена натхнення, велика і різноманітна, а для мене особисто – завжди найкраща. Ти, моя рідна земле, даєш нам сили йти лише вперед і долати найважчі перепони.

Зі святом усіх нас!