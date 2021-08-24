Зеленський упровадив нове свято - День Української державності

Зеленський упровадив нове свято - День Української державності

Президент України Володимир Зеленський оголосив про впровадження нового українського свята - Дня Української державності, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми починаємо відзначати День Української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва - столиці Київської Русі - України, яку недаремно називають місцем, де все починається", - заявив Зеленський під час виступу на параді з нагоди 30-річчя незалежності України.
"Зародження нашої державності ми відзначатимемо в день розквіту нашої державності - в День хрещення Київської Русі - України", - сказав він, додавши, що "підписує сьогодні, 24 серпня, відповідний указ".

Президент також зазначив, що "Україна розпочинає процес повернення на рідну землю видатних українців, які жили для України, боролися за Україну та поховані не в Україні".

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