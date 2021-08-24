Зеленський упровадив нове свято - День Української державності

Президент України Володимир Зеленський оголосив про впровадження нового українського свята - Дня Української державності, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми починаємо відзначати День Української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва - столиці Київської Русі - України, яку недаремно називають місцем, де все починається", - заявив Зеленський під час виступу на параді з нагоди 30-річчя незалежності України.

"Зародження нашої державності ми відзначатимемо в день розквіту нашої державності - в День хрещення Київської Русі - України", - сказав він, додавши, що "підписує сьогодні, 24 серпня, відповідний указ".