Відома співачка замінила Катю Осадчу в "Світському житті"

Відома українська співачка Наталія Могилевська на час стала ведучою популярної програми "Світське життя". Вона замінила ведучу Катерину Осадчу, яка зараз у декретній відпустці - днями вона народила третього сина. Як і під час першого декрету з сином від Юрія Горбунова Іваном, ведучими шоу тимчасово будуть різні українські зірки, повідомляє РБК-Украина.

Про свою нову роботу Могилевська повідомила в Instagram, а заодно і показала фото зі свого першого заходу в якості ведучої.

Наталя взяла інтерв'ю у гостей церемонії нагородження державної нагороди "Національна легенда української музики". Церемонія нагородження відбулася в Маріїнському палаці і закінчилася великим концертом.

Артистка опублікувала серію знімків, на яких зображена із зірковими гостями - Софією Ротару, Андрієм Шевченком, Дмитром Гордоном, Стасом Бокланом, Іриною Білик і Кетрін Винник.

фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Ще раз вітаю Катю з народженням сина і зустрічаємося завтра все на стадіоні" , - написала під фото Могилевська, давши знати таким чином, що вона також працюватиме і на великому концерті до Дня незалежності України.

Співачка також показала своє вбрання для першого заходу - біле вечірнє плаття в підлогу з невеликим шлейфом, яке вона доповнила оригінальним синім піджаком з візерунками і одним рукавом. Завершують лук сріблясті туфлі-човники на шпильці, красиве укладання і макіяж з акцентом на очі.

фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Автор: Марина Настевич