Як змінилися українські чемпіони Олімпіади-1996

25 років тому в Атланті збірна України самостійно виступила на своїй першій літній Олімпіаді, завоювавши дев'ять золотих медалей і 23 – в сумі. І до сих пір ті американські Ігри 1996 року залишаються для нашої країни найуспішнішими, повідомляє Обозреватель.

Сайт дізнався, як змінилися українські чемпіони Атланти за чверть століття і чим вони зараз займаються.

Лілія Подкопаєва

Дворазова олімпійська чемпіонка Атланти-1996 по спортивній гімнастиці Лілія Подкопаєва більшу частину часу проводить в США, де дає майстер-класи та готує юних гімнастів, а також після закінчення кар'єри запустила бізнес з виробництва спортивного екіпірування. У 2018 році вийшла заміж за американського бізнесмена з українським корінням Ігоря Дубинського, а у 2019 році втретє раз стала мамою, народивши дочку Евеліну.

Лілія Подкопаєва дуже затребувана в США. Джерело: Obozrevatel

Катерина Серебрянська

Кримчанка Катерина Серебрянська досі залишається єдиною олімпійською чемпіонкою України з художньої гімнастики. Після спортивної кар'єри блондинка захистила кандидатську, працювала на телебаченні, заснувала своє модельне агентство, потім – студію для дітей. І стала справжнім експертом щодо здорового способу життя, виховуючи двох дітей.

Гімнастика Катерина Серебрянська знає все про здоровий спосіб життя. Джерело: Obozrevatel

В'ячеслав Олійник

Першим олімпійським чемпіоном України на літніх Олімпіадах вважається борець греко-римського стилю В'ячеслав Олійник. Зараз 55-річний Олійник - віце-президент української Академії спорту. А також останні роки його часто можна було помітити на різних великих змаганнях в Казахстані і на зборах місцевої збірної.

Борець В'ячеслав Олійник став академіком. Джерело: Obozrevatel

Володимир Кличко

Золота медаль на Олімпіаді-1996 дала можливість Володимиру Кличку здійснити свою мрію і проклала шлях до професійного боксу, де він володів трьома найпрестижнішими поясами. А до 45 років встиг стати успішним бізнесменом, лектором в швейцарському університеті, автором книг і навіть актором.

Боксер Володимир Кличко зробив успішну кар'єру. Джерело: Obozrevatel

Тимур Таймазов

У США Тимур Таймазов став олімпійський чемпіоном у важкій атлетиці - в Атланті він підняв над головою 236 кг, встановивши світовий рекорд. Сьогодні 50-річний Таймазов - громадянин Росії. Колишній спортсмен працює керівником Управління Федеральної податкової служби по РСО-Аланія у Північній Осетії, звідки він родом.

Тимур Таймазов переїхав до Росії. Джерело: Obozrevatel

Інеса Кравець

На Олімпіаду Інеса Кравець приїхала в статусі світової рекордсменки у потрійному стрибку. І в Атланті-1996 могла стати власницею двох медалей. Але після "золота" у потрійному їй просто не вистачило часу, щоб відновитися і для кваліфікації стрибка в довжину. Сьогодні 54-річна Кравець живе в Києві, рідко з'являється на публіці і більше займається дочкою, яку народила за день до свого 39-річчя. Дарина – теж спортсменка, займається тенісом.

Стрибунка Інеса Кравець. Джерело: Obozrevatel

Ігор Матвієнко і Євген Браславець

Чемпіони світу Євген Браславець та Ігор Матвієнко принесли Україні єдине олімпійське золото у вітрильному спорті. Браславець навіть був прапороносцем на відкритті Ігор-2000 в Сіднеї.

Після приєднання Криму до Росії сімферополець Браславець став громадянина РФ і виграє регати під іншим прапором. Матвієнко досі виступає в професійному спорті і створив в Дніпрі гоночний яхт-клуб MIR Racing Yacht Club.

Євген Браславець та Ігор Матвієнко принесли Україні "золото" під вітрилом. Джерело: Obozrevatel

Рустам Шаріпов

Гімнаст Рустам Шаріпов приїхав в Атланту олімпійським чемпіоном в команді і додав до своєї колекції "золото" на брусах. Але Україні виявився не потрібним, як фахівець. Поїхав спочатку в Австралію, а потім осів у США, де готує гімнастів в університеті Огайо. І виховує п'ятьох дітей.