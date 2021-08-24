У МЗС спростували інформацію про "захоплений" в Кабулі літак

У МЗС України спростували інформацію про нібито "захоплений" в Кабулі (Афганістан) український літак, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Захоплених українських літаків в Кабулі або де-небудь немає. Інформація по "захопленому літаку", яку тиражують деякі ЗМІ, не відповідає дійсності", - повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у вівторок.

Речник МЗС підкреслив, що всі літаки, які залучала Україна для евакуації з Афганістану, " безпечно повернулися в Україну ". Він нагадав, що відбулося три евакуаційних рейси, якими вивезли 256 чоловік.

"Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін цілому пояснював безпрецедентний рівень труднощів, з якими доводилося стикатися дипломатам, щоб витягнути українців. Повинні розуміти, що ситуація в аеропорту наближена до хаосу, багато людей намагаються зачепитися хоча б за якусь можливість покинути країну. Потрібно було забезпечити, щоб необхідні люди сіли на необхідний літак в безпечних умовах, і далі безпечно повернулися додому", - розповів Ніколенко.

Він підкреслив, що МЗС залишається на зв'язку з українцями, які продовжують залишатися в Афганістані, і опрацьовує можливі безпечні шляхи їх евакуації.