І космос, і Томос. 30 перемог України за 30-річчя незалежності

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 30-ту річницю Незалежності. До свята редакція зібрала 30 перемог України, які вдалося здобути країні та її громадянам за цей час, повідомляє Деловая столица.

Здобуття незалежності

У 1991 році Україна отримала довгоочікувану незалежність, за яку українці боролися століттями. Проголошення незалежності відбулося після Революції на граніті — голодування студентів на Майдані та масових акцій протесту у різних куточках України проти вступу до будь-яких нових союзів. У жовтні 1991-го Верховна Рада прийняла закон про громадянство, у листопаді — про державний кордон, а грудні на референдумі незалежність підтримали 90,3% населення країни.

Робітники піднімають Державний Прапор України над будівлею Верховної Ради України поряд з червоно-блакитним Державним прапором Української СРСР 24 серпня 1991 р. / УНІАН

Першими незалежність України визнали Канада та Польща, а за перші місяці — ще 90 держав. Днем Незалежності встановлено 24 серпня, оскільки саме цього дня на позачерговому засіданні парламенту, "виходячи зі смертельної небезпеки" опинитись поза законом в Україні, комуністи підтримали демократів й проголосували за Акт проголошення державної незалежності.

Підкорення Евересту

1992 рік став часом встановлення дипломатичних відносин, затвердження державного гімну, прапору та виходу України з зони функціонування радянського рубля. Також цього року українець підкорив найвищу вершину земної кулі Еверест (8848 м).

Олександр Герасимов / alpclub.com.ua

39-річний майстер спорту міжнародної кваліфікації, харківʼянин Олександр Герасимов професійно займався альпінізмом і здійснив сходження у травні по південно-східному ребру з Непалу. Загалом на найвищій вершині світу побувало 30 українців, які здійснили 36 успішних сходжень.

Виставка у космосі

У 1993 році відбулась перша в історії художня виставка українця у космосі — на борту космічної станції "Мир". Свої роботи виставляв митець Ігор Подольчак.

Виставка Ігоря Подольчака на космічній станції "Мир" / zbruc.eu

На виставці були продемонстровані два його офорти (гравюри на металі). Проєкт записали на 5-хвилинне відео. Зараз твори Подольчака знаходяться в 26 музеях і публічних колекціях Австралії, Боснії та Герцоговини, Великої Британії, Ізраїлю, Італії, Македонії, Німеччини, Норвегії, Польщі, Росії, США, Франції, України, Єгипту та Куби.

Рекорди Бубки

У липні 1994 року на Міжнародних атлетичних змаганнях в італійському місті Селестьєре український спортсмен Сергій Бубка встановив свій останній світовий рекорд у стрибках з жердиною на відкритих стадіонах — 6 м 14 см.

Сергій Бубка, 1994 рік / Getty Images

Ця рекордна висота була побита лише через 26 років — у 2020-му, коли шведський легкоатлет Арманд Дюплантіс взяв висоту у 6 м 15 см у Римі. Бубка прославив Україну на весь світ завдяки 17 світовим рекордам, які встановив у 80-х та першій половині 90-х. Бубка досі у Книзі рекордів Гіннеса як спортсмен, що загалом має найбільше світових досягнень — 35.

Членство у Раді Європи

9 листопада 1995-го Україна здобула членство у Раді Європи, адаптувавши для цього законодавство. Зокрема, Україна ратифікувала Європейську культурну конвенцію та Рамкову конвенцію про захист прав меншин. Рішення Парламентської асамблеї Ради Європи було затверджено у Страсбурзі й Україна стала 37-им її членом.

Прем'єр-міністр України Євген Марчук (зліва) і Генеральний секретар РЄ Данієль Таршис, Страсбург, 1995 р. / Getty Images

Рішення ПАРЄ символізувало визнання суверенності України і її залучення до активного формування спільної європейської політики. Відтоді Україна брала участь у розробці багатьох документів Ради Європи, зокрема, Стамбульської конвенції, яка, проте, досі не ратифікована в Україні. Нині міжнародна організація налічує 47 країн-членів.

Власна станція в Антарктиді

У 1996 році Україна отримала власну станцію в Антарктиді, яка отримала назву "Академік Вернадський". Станція була заснована у 1947 році Великою Британією, а після здобуття Україною незалежності була передана Національній академії наук за символічну ціну в один фунт стерлінгів.

Станція "Академік Вернадський" / Jerzy Strzelecki

Після підписання міжурядової угоди над станцією був урочисто піднятий жовто-блакитний прапор. Зараз станція є метеорологічною та географічною обсерваторією, а її головне призначення — проведення наукових досліджень в Антарктиді.

Політ Каденюка у космос

У 1997 році на американському кораблі "Колумбія" у космос відправився перший і поки що єдиний космонавт незалежної України Леонід Каденюк, який виконував роль науковця-біолога.

Леонід Каденюк / УНІАН

Екіпаж проводив експерименти з трьома видами рослин: ріпою, соєю та мохом. Космонавти мали зʼясувати, як стан невагомості впливає на їх ріст та розвиток. Після цього Україна здобула право називатися космічною державою.

"Я був першим, хто полетів у космос з українським прапором. 1997 року вперше український гімн пролунав у відкритому космосі" , — згадував Каденюк.

Перемоги на Паралімпійських іграх

У 1998 році збірна України вперше брала участь на зимових Паралімпійських іграх, які проходили у Нагано (Японія) і одразу гучно заявила про себе, отримавши 9 нагород. Серед них — 3 золоті, 2 срібні та 4 бронзові медалі, завойовані українцями у лижних гонках. Українські паралімпійці гідно представляють країну на Олімпійських іграх і досі — і щоразу займають високі місця у загальних рейтингах.

"Помста брата" від Кличка

У жовтні 2000 року боксер Володимир Кличко у Кельні вийшов на ринг проти переможця свого брата Віталія Кличка, чемпіона у важкій вазі у другорядній версії Всесвітньої боксерської організації Кріса Берда.

Володимир Клічко та Кріс Берд / Getty Images

Українець переміг за очками у 12-раундовому бою: він відправив Берда у нокдаун у 9-му та 11-му раундах. Кличко став новим чемпіоном за версією WBO, а бій отримав назву "Помста брата". Володимиру вдавалося зберігати титул чемпіона світу три роки поспіль.

Візит Папи Римського

Визначною подією у 2001 році став перший державний візит Папи Римського Іоанна Павла II до незалежної України, який свідчив про значний іміджевий прогрес України.

Президент України Леонід Кучма вітає Главу Держави Ватикан Іоанна Павла II на Львівському іподромі 27 червня 2001р. / УНІАН

5 днів понтифік присвятив заходам у Києві та Львові, а також підтримці громадян, які належать до католицького віросповідання. Загалом бажання помолитися під час служби за участю Папи Римського виявили близько 1,5 мільйона українців. Відтоді жоден Папа більше до України не навідувався.

Кроки до Європи

У 2002 році другий президент Леонід Кучма своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки про інтеграцію України до євроатлантичних структур, а наступного дня — підписав указ про інтеграцію в структури НАТО. Цей крок став одним із перших знакових на шляху європейської інтеграції України. У 2021-му лідери НАТО оголосили, що Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства стане неодмінною частиною цього процесу. Такі заяви щодо України прозвучали вперше.

"Найсильніша нація світу"

У 2003 році збірна України з Василем Вірастюком у складі виборола титул "Найсильніша нація світу" на Карибських островах у семи видах багатоборств.

Василь Вірастюк / УНІАН

Тоді Україна на чемпіонаті світу встановила світовий рекорд, який тоді становив 435 кг. Наступного року сам Вірастюк на Багамах виборов звання "Найсильніша людина світу" і, таким чином, забезпечив українській команді перемогу другий рік поспіль.

Помаранчева революція

21 листопада 2004-го відбувся другий тур президентських виборів, де, за офіційними даними, голова партії "Наша Україна" Віктор Ющенко набрав 46,69% голосів, а регіонал Віктор Янукович — 49,42%. Через численні та системні порушення під час виборів на користь Януковича 23 листопада у Києві й інших містах України почалися масові мітинги на підтримку Ющенка.

Прихильники Віктора Ющенко на Майдані Незалежності в Києві, 2004 р. / УНІАН

Головне віче зібралося на Майдані Незалежності у столиці, де, за різними оцінками, протестували від 100 до 500 тисяч людей з усієї країни. Це стало початком Помаранчевої революції. Вже у грудні Верховний Суд України визнав результати другого туру недійсними та призначив повторні вибори на 26 грудня 2004 року, на яких Ющенко отримав більшість голосів — 51,99%, і був обраний третім президентом України. Янукович намагався оскаржити ці результати, але Верховний Суд йому відмовив.

Перша перемога на Євробаченні

У травні 2004 року українська співачка Руслана (Руслана Лижичко) із піснею Wild Dances ("Дикі танці") з 280 балами перемогла на Євробаченні. На той час це була лише друга участь України у конкурсі й, відповідно, перша перемога на ньому за час незалежності України.

Руслана на Євробаченні / te.20minut.ua

У 2016 році співачка Джамала із піснею "1944", присвяченій сталінській депортації кримських татар, принесла Україні другу перемогу на пісенному конкурсі. У 2021 році пісня гурту Go_A "Шум" посіла 5 місце у фіналі Євробачення і, попри те, що гурт не приніс перемоги, завдяки йому україномовний трек уперше в історії посів перше місце у світовому чарті Spotify.

Вихід до чвертьфіналу ЧС-2006

У 2006 році Україна вперше вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу під керівництвом тренера Олега Блохіна, коли перемогла Швейцарію у Кельні із рахунком 3:0 у серії післяматчевих пенальті, не пропустивши жодного гола. Голкіпер Динамо Олександр Шовковський потягнув два удари з позначки, а ще в одному випадку схибив суперник. Шовковський став першим в історії, хто не пропустив жодного гола у серії пенальті на Чемпіонатах світу. За Україну забивали Артем Мілевський, Сергій Ребров і Олег Гусєв, схибив лише Андрій Шевченко. Схожий успіх українська збірна змогла повторити цьогоріч, коли обіграла збірну Швеції в 1/8 фіналу чемпіонату із рахунком 2:1.

Право на проведення Євро-2012

Перемогою 2007 року можна назвати надання Україні права спільно з Польщею проводити Євро-2012.

Логотип Євро-2012

У боротьбі за право приймати Євро були переможені Італія, Греція, Хорватія й Угорщина. Країн-переможниць і правонаступниць чемпіонату було оголошено у квітні у місті Кардіффі (Уельс). У наступні роки Україна витратила на підготовку до проведення чемпіонату набагато більше грошей, ніж господарі попередніх турнірів, адже належало куди більше працювати над інфраструктурою, зокрема дорогами та розбудовою стадіонів.

Стратегічне партнерство зі США

2008 року Україна та США у Вашингтоні уклали хартію про стратегічне партнерство, де наголошувалася важливість двосторонніх відносин у сфері оборони, безпеки, економіки, торгівлі, енергетичної безпеки, демократії і культурного обміну.

Кондоліза Райс та Володимир Огризко / УНІАН

Свої підписи під документом поставили тогочасний міністр закордонних справ України Володимир Огризко і державна секретарка США Кондоліза Райс. Таким чином, Україна та США істотно поглибили свою співпрацю.

"Шахтар" виграв Кубок УЄФА

У 2009 році футбольний клуб "Шахтар" виграв Кубок УЄФА (нині — Ліга Європи), це найбільше досягнення українського клубу за часи незалежності. У травні донеччани перемогли німецький "Вердер" (Бремен). Першими в поєдинку відзначилися гравці "Шахтаря", коли на 25-ій хвилині Луїс Адріано влучив у ворота суперників.Бременська команда відповіла голом через 10 хвилин. Доля матчу вирішувалася в овертаймі: на 97-ій хвилині українцям вдалося знову вийти вперед, коли Жадсон переграв Тіма Візе й своїм голом приніс "гірникам" історичну перемогу.

Олександр Ройтбурд — митець, визнаний на світовому рівні

Також 2009 році український художник з Одеси Олександр Ройтбурд продав полотно "Прощавай, Караваджо!" на лондонському аукціоні Phillips за 97 тисяч доларів.

Картина "Прощавай, Караваджо!"

Полотно розповідає історію викрадення з музею картини "Поцілунок Іуди" і містить двошарову картину: один шар — копія митця Караваджо, а другий — авторська абстракція. Цей продаж є другим найдорожчим продажем картини в історії незалежної України. Його зміг перевершити лише продаж роботи "Ніч. Кінь" Анатолія Криволапа, який заробив на ній 124 тис. доларів на тому ж аукціоні у 2011 році.

Відкриття Одеського кінофестивалю

У липні 2010 року в Одесі відкрився Перший Одеський міжнародний кінофестиваль, у конкурсній програмі якого було представлено 16 фільмів зі США, Іспанії, Франції, Нідерландів, України, Італії, Німеччини, Польщі, Японії, Індії, Перу, Росії, Великої Британії та Канади. Відтоді цей фестиваль проходить щорічно, на нього приїздять режисери, журналісти та фанати кіно з усього світу.

Титули Кличків

Найбільшим досягненням України у 2011 році став черговий і абсолютний тріумф братів Кличків у боксі.

Брати Клічко з поясами чемпіонів / УНІАН

У липні Володимир завоював чемпіонський титул WBA, тож уперше в історії боксу всі найпрестижніші пояси у надважкій ваговій категорії опинилися в руках двох рідних братів. Володимир на той час володів чемпіонством за версіями IBF/IBO, WBO, WBA-суперчемпіон, а Віталій — поясом WBC та The Ring.

Євро-2012

У 2012 році Україна спільно з Польщею приймала 14-й Чемпіонат Європи з футболу. До цієї події країна готувалася 5 років. Відкрився чемпіонат у Варшаві матчем Польщі з Грецією, перша гра у Києві відбулася 11 червня — це був матч української збірної зі Швецією, на якому Україна перемогла із рахунком 2:1. Закриття Чемпіонату проходило у Києві, коли на НСК "Олімпійський" збірна Іспанії з футболу захистила титул чемпіонів Європи, перемігши Італію із рахунком 4:0. В Україні матчі відбувалися на нових стадіонах у Києві, Харкові, Львові та Донецьку. На жаль, збірна України на Євро виступила не найкраще і не вийшла з групи, проте такий результат не надто показовий: у матчі Україна — Англія, що проходив у Донецьку, арбітр при рахунку 0:1 на користь англійців не зарахував чистий гол Марко Девіча. Якби гол був зарахований, шанси на вихід з групи у українців значно виросли б.

Революція гідності

24 листопада 2013 року через відмову уряду Миколи Азарова підписати договір про асоціацію з ЄС на Майдані Незалежності відбувся найбільший мітинг опозиції за період президентства Януковича, який зібрав, за різними оцінками, від 60 до 150 тисяч людей. Спершу Євромайдан вимагав скасування рішення про відмову від асоціації, її підписання на саміті у Вільнюсі, а також звертався до країн Заходу із закликом запровадження санкцій проти тодішньої влади.

Революція гідності / Getty Images

Наприкінці листопада у Києві міліцейський спецпідрозділ "Беркут" розігнав протестувальників на Майдані. Цю подію засудило суспільство, мітинги лише посилилися, а акценти протестів — змістилися із проєвропейських на антиурядові: протестувальники уже вимагали відставки уряду Азарова. У грудні Києвом пройшов "Марш мільйонів" — друге народне віче Євромайдану, а на Бессарабці у центрі столиці знесли памʼятник Леніну.

Падіння Януковича та асоціація з ЄС

Після розстрілу 18-20 лютого Небесної Сотні, 22 лютого 2014-го Рада постановила, що Янукович "самоусунувся від влади у неконституційний спосіб" і призначила дострокові вибори президента на 25 травня. Янукович втік до Росії. У травні відбулися демократичні вибори нового президента, яким став Петро Порошенко. Україна та Європейський Союз підписали політичну частину Угоди про асоціацію, яка дала змогу перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції. У повному обсязі угода запрацювала у вересні 2017 року.

Декомунізація

У квітні 2015 року Верховна Рада прийняла пакет законів про декомунізацію, спрямованих на позбавлення від комуністичної тоталітарної спадщини.

Демонтаж пам'ятника Леніну в Запоріжжі / УНІАН

Закон передбачав перейменування міст, вулиць, парків, скверів з імен ідеологів комунізму на назви, більш доречні для сучасної України. Саме так Дніпропетровськ став Дніпром, а Кіровоград — Кропивницьким. До законів також входила декомунізація освіти, заборона комуністичної символіки та демонтаж памʼятників комуністам. Ухваленню законів сприяв, зокрема, ленінопад під час Революції Гідності.

Вільна торгівля з ЄС

З 1 січня 2016 року набула чинності угода про зону вільної торгівлі України з ЄС. Угода спрямована, зокрема, на зменшення та скасування тарифів, лібералізацію доступу до ринку послуг, а також на уніфікацію правил бізнесу з європейськими. Угода підтверджує взаємне недискримінаційне ставлення до компаній, товарів і послуг на території України та ЄС. Угода прописана таким чином, що має забезпечувати поступову інтеграцію економіки України до внутрішнього ринку ЄС

Безвіз з ЄС

11 червня 2017 року Україна отримала безвізовий режим з Європейським Союзом. Цей статус дозволяє громадянам України вільно перетинати міждержавні кордони країн ЄС без попереднього звернення до посольства для отримання дозволу.

Святкування введення безвізового режиму для українців / УНІАН

Раніше отримання візи у середньому коштувало 30 доларів, справа кожного громадянина розглядалася окремо і не було гарантії, що країна видасть візу. Крім додаткових витрат, мандрівникам доводилося проходити бюрократичний процес подачі документів і очікування рішення, а візою можна було користуватися лише певний період. Тепер для безперешкодних подорожей країнами ЄС потрібен лише закордонний біометричний паспорт громадянина України, страховка та квитки. Водночас у часи пандемії COVID-19 слід ознайомлюватися з додатковими вимогами держав, перш ніж планувати подорож.

Білодід — найкраща дзюдоїстка світу

У жовтні 2018-го на той момент 17-річна українка Дарʼя Білодід очолила рейтинг найкращих дзюдоїсток світу. Вона посіла перше місце у рейтингу у своїй ваговій категорії — до 48 кілограмів.

Чемпіонка світу з дзюдо-2018 Дар'я Білодід тримає сертифікат про встановлений нею рекорд світу (наймолодша чемпіонка світу з дзюдо) / УНІАН

Міжнародна федерація дзюдо заявила, що Білодід набрала 6135 бали. Першу сходинку рейтингу їй принесла, зокрема, перемога на чемпіонаті світу, що проходив у Баку. Таким чином дівчина стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо в історії. На Олімпійських Іграх у Токіо цьогоріч Білодід завоювала бронзу.

Здобуття Томосу про автокефалію

6 січня 2019 року Україна отримала Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) у Стамбулі, який передали митрополиту Київському і всієї України Епіфанію з підписом Вселенського патріарха Варфоломія.

Патріарх Варфоломій підписує Томос / УНІАН

Це означало обʼєднання українських церков і офіційне надання їм незалежності, зокрема від російського патріархату. Наразі ПЦУ визнали чотири помісні церкви з 14 — Константинополь, Олександрійський патріархат, Грецька та Кіпрська церкви.

Ренесанс українського кіно

2020 рік став тріумфальним для українського кінематографа. Так, у вересні стрічка українського режисера Валентина Васяновича "Атлантида" про майбутню перемогу України у війні з Росією здобула перемогу у 76-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі "Горизонти". Ця програма — друга за значущістю на кінофестивалі у Венеції, нею відзначають художні та документальні фільми, які представляють нові тенденції у розвитку світового кінематографа. Конкуренцію "Атлантиді" складали 19 стрічок. 24 вересня Український Оскарівський Комітет висунув стрічку на премію "Оскар" за найкращий фільм іноземною мовою від України, однак згодом фільм не потрапив до короткого списку премії. На думку режисера картини, це сталося через нові правила конкурсного відбору: квоти для комітету з кінематографістів скасували й відтепер фільми номінують лише академіки, які виросли на комерційному кіно.

Валентин Васянович / jetsetter.ua

Цього ж року трагікомедія Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" про молодого звукорежисера і його яскраву маму, які мандрують Карпатами, зібрав у прокаті майже 10 млн грн., що є великою сумою для українського кіно. Стрічка отримала дві "Золоті Дзиґи" — премії Української кіноакадемії. Тим часом "Земля блакитна, наче апельсин" режисерки Ірини Цілик, яка розповідає історію родини, мами й чотирьох її дітей, які сьомий рік живуть у прифронтовій Красногорівці, отримала нагороду за режисерську роботу на найбільшому фестивалі незалежного кіно США "Санденс". Також у 2020-му відзначилися стрічки "Черкаси" про боротьбу, втрату і зраду на однойменному тральщику у 2014-му режисера Тимура Ященка та комедія "Наші котики" Володимира Тихого про війну на Донбасі.

Автор: Вікторія Хожаінова