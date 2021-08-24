Monatik отримав звання Заслуженого артиста України

Monatik отримав звання Заслуженого артиста України

Президент України Володимир Зеленський нагородив співака Monatik званням Заслуженого артиста України, повідомляє УНИАН.

Відзначимо, що Monatik вийшов на сцену в чорному костюмі з білою сорочкою. Він вибігав дуже щасливий і задоволений. Ймовірно, на це звання він чекав дуже довго. І ось нарешті це сталося.

Чим відомий Monatik

Monatik - не тільки артист і музикант, а й наставник українського вокального талант-шоу "Голос. Діти" (2016, 2017) та "Голос країни" (2019, 2020). У 2016 і 2019 роках став переможцем у номінації "Співак року" за версією української музичної премії "M1 Music Awards". 9 травня 2017 року англомовною версією пісні "Кружит" відкрив перший півфінал 62-го Міжнародного конкурсу пісні Євробачення, що проходив у Києві.

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