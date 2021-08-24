"Ми ще побачимося": Шевченко отримав нагороду від Зеленського

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко отримав орден Князя Ярослава Мудрого V ступеня на військовому параді на честь Дня Незалежності України. Легендарний футболіст прийняв нагороду з рук президента країни Володимира Зеленського, повідомляє Обозреватель.

Глава держави, вручаючи орден, назвав Шевченка великою людиною. У відповідь колишній наставник "жовто-синіх" подякував Зеленському за цю честь.

"Спасибі вам. Дякую вам за підтримку і за все. Ми ще побачимося. Хорошої поїздки до Америки" , – сказав Андрій Миколайович.

Зеленський вітає Шевченка. Джерело: кадр з відео

Володимир Зеленський на військовому параді. Джерело: кадр з відео

Додамо, що президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка отримав орден Свободи. Легендарного стрибуна з жердиною нагородили за вагомий особистий внесок у розвиток української держави, розвиток національної освіти і системи охорони здоров'я, досягнення високих спортивних результатів та громадську діяльність.

Зеленський і Шевченко. Джерело: кадр з відео

Володимир Зеленський нагородив Андрія Шевченка. Джерело: кадр з відео

Нагадаємо, Андрій Шевченко пропрацював зі збірною України п'ять років і довів її до чвертьфіналу Євро-2020. Тренер повідомив про рішення піти зі свого поста після континентальної першості.