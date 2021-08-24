Зеленський у промові про президентів не згадав про Порошенка та Януковича

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на Майдані з нагоди 30-ї річниці Незалежності України згадав видатних українців, а також лише деяких президентів країни, повідомляє Букви.

Так, Володимир Зеленський згадав про першого президента Леоніда Кравчука, про другого президента Леоніда Кучму та про третього президента Віктора Ющенка. Проте своїй промові оминув згадку про експрезидента-втікача Віктора Януковича, і взагалі не згадав п’ятого президента Петра Порошенка.

“Рівненщина подарувала нам першого президента України. Чернігівщина – другого. Сумщина – третього. Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова і Сергія Бубку. Луганщина – Володимира Даля, Кіровоградщина подарувала Карпенка-Карого і Кропивницького, а з ним і театр. Житомирщина – Лесю Українку та поезію. Полтавщина Миколу Лисенка та оперу. Тернопільщина – Соломію Крушельницьку і божественний голос. Вінниччина – Василя Стуса і незламність духу…” – сказав президент.

Варто зазначити, що присутні на урочистостях Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.