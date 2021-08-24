Описано спосіб злому Windows через мишу

Ентузіасти змогли зламати комп'ютер на Windows через клавіатуру і мишу, повідомляє Лента.Ру.

Уразливість і спосіб проникнення в комп'ютер описав в Twitter блогер під ніком j0nh4t. Автор з'ясував, що якщо під'єднати до ПК будь-який аксесуар Razer, на кшталт миші або клавіатури, то на комп'ютер почне автоматично встановлюватися утиліта Razer Synapse, необхідна для налаштування обладнання. Ентузіаст зауважив, що скрипт запускає файли RazerInstaller.exe з правами адміністратора. Це дозволяє при установці викликати системну програму PowerShell і запустити будь-яку команду.

Need local admin and have physical access?

- Plug a Razer mouse (or the dongle)

- Windows Update will download and execute RazerInstaller as SYSTEM

- Abuse elevated Explorer to open Powershell with Shift+Right click



Tried contacting @Razer, but no answers. So here's a freebie pic.twitter.com/xDkl87RCmz — jonhat (@j0nh4t) August 21, 2021

Згодом фахівці з'ясували, що для подібного злому комп'ютера необов'язково мати в наявності гаджет від Razer - досить підмінити ідентифікатор виробника аксесуарів. Зокрема, іншим користувачам вдалося використати спосіб злому за допомогою смартфона на Android.

Автор зауважив, що спершу повідомив про проблему представникам Razer, але не отримав жодної відповіді. Після того, як про уразливість дізналися журналісти, в компанії підтвердили факт її наявності та пообіцяли розібратися. При цьому фахівці відзначили, що проникнення в чужий комп'ютер за допомогою даного методу можна тільки при фізичному доступі до ПК.